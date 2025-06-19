'Питання, хто підписуватиме документ?' - Путін заявив про готовність зустрітись із Зеленським

Президент Росії Володимир Путін висловив готовність до перемовин із Володимиром Зеленським, однак поставив під сумнів легітимність українського лідера як представника, що може підписувати міжнародні домовленості. За словами Путіна, Москва нібито не заперечує можливості мирного діалогу і він особисто не виключає зустрічі із Зеленським.

Водночас він підкреслив, що на його думку, чинний президент України не має юридичного права укладати будь-які угоди, оскільки, як твердить Путін, термін його повноважень начебто завершився. Про це він заявив під час зустрічі з представниками світових інформагентств, повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

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"Нам не важливо, хто саме веде переговори. Я навіть готовий зустрітися. Але коли дійде до підписання підсумкових документів, це має зробити легітимна влада", — заявив Путін, натякаючи на неприйнятність Зеленського як сторони у можливих домовленостях.

Крім того, російський президент знову озвучив своє бачення української Конституції, стверджуючи, що Україна є "президентсько-парламентською республікою", в якій "усі органи влади формуються президентом". На його переконання, це ставить під сумнів легітимність не лише глави держави, а й усієї української системи влади.

Раніше ми розповідали, що Зеленський заявив про готовність зустрітись з Путіним у Стамбулі.

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