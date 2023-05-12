'Ворота до пекла': історія моторошної печери у японській провінції Хоккайдо

У провінції Хоккайдо у Японії існує печера, яку ще називають “ворота до пекла", оповита моторошними легендами та розповідями. З метою перевірки правдивості історій до печери вирушив японський журналіст.

Про це повідомляє Sora24.

У селищі Піппу, в окрузі Камікава (губернаторство Хоккайдо), проживає майже 4 тисячі осіб. Тут часто зупиняються для відпочинку по дорозі до великого міста Асахікава. І тут є одне з найбільш моторошний місць Японії.

Печерну систему Ахун Ру Паро, яка знаходиться біля підніжжя гори Отокояма, уникають завдяки розповідям представників місцевої народності, айнів, після того, як першовідкривачі печери загинули за загадкових обставин.

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Журналіст Сейджі Наказавафор відправився на пошуки моторошної печери та доволі легко знайшов її: на дорозі навіть стояв попереджувальний знак.

Інформації про печеру небагато, адже айни не мають писемності, передаючи фольклор лише усно.

З покоління в покоління передається історія про літню пару, що заблукала тут. Чоловік сперечався з жінкою, адже один хотів потрапити до печери, а інший категорично відмовлявся. Один з пари дуже скоро помер після перебування у загадковому місці.

Біля печери навіть стоїть знак з величезним надписом "Не входити". Прибувши на місце, журналіст побачив, що вхід у печеру відгороджений, але можна проповзти під парканом: так роблять сміливі "мисливці за привидами".

Автор розслідування вирішив не ризикувати та не заходив до печери. Обійшовши гору, він хотів визначити, чи є вхід у неї наскрізним тунелем. Але побачив лише кам'яну стіну, що означало, що печера веде донизу.

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