Восьмеро двохсотих: на Херсонщині Сили оборони та СБУ з HIMARS ударили по штабу окупантів під час наради (відео)

У Херсонській області ліквідовано штаб російської окупаційної армії. Сили оборони завдяки коригуванню СБУ вдарили з HIMARS по командному пункту російських офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

Відео удару з'явилося у соцмережах. Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, для коригування ударів було задіяно український БПЛА "Лелека".

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Удар відбувся якраз у той час, коли російські офіцери зібралися на нараду.

"8 офіцерів закінчили нараду достроково, не приходячи до тями, ще стільки ж отримали поранення. Вогонь по штабу було наведено за допомогою українського БПЛА "Лелека"", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 вересня в окупованому росіянами Сорокиному в Луганській області сталися вибухи в районі заводу "Юність", де окупанти зберігали свої боєприпаси.

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