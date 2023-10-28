Вісім щоденних звичок, які зберігають молодість вашого серця

Якщо ви хочете покращити свій стан здоров'я, максимальну користь може принести особлива увага до серця. Насамперед вам потрібно дотримуватися здорового способу життя, але і це не все.

Видання Best Life з посиланням на лікарів назвало звички, завдяки яким можна не тільки почуватися краще, але й знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Оскільки певні наші дії можуть спровокувати передчасне старіння серця.

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1. Ведіть журнал артеріального тиску

Регулярні огляди у лікаря або кардіолога можуть допомогти виявити фактори ризику серцево-судинних захворювань, таких як високий кров’яний тиск, високий рівень холестерину та діабет. Раннє лікування допоможе запобігти інфаркту та інсульту.

Але в перервах між сеансами бажано контролювати артеріальний тиск вдома за допомогою приладу для вимірювання артеріального тиску.

"Рання діагностика та втручання – найкращий спосіб запобігти довгостроковим негативним наслідкам", – пояснив сертифікований інтервенційний кардіолог з Каліфорнії Чен-Хан Чен.

2. Обмежте або виключіть алкоголь

Ще один спосіб запобігти передчасному старінню серця – обмежити споживання алкоголю або повністю відмовитися від нього.

Сучасні рекомендації Американської кардіологічної асоціації полягають у тому, щоб обмежити споживання алкоголю не більше ніж двома порціями на день для чоловіків або одним напоєм на день для жінок.

Однак останні дані свідчать про те, що вживання будь-якої кількості алкоголю підвищує ризик серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт або інсульт, – пояснив кардіолог Чен. На його думку, будь-яке споживання алкоголю не можна вважати "здоровим для серця".

Особливо небезпечними для здоров'я серця є "запої", тобто надмірне вживання алкоголю, пов’язане з підвищенням кров’яного тиску, серцевою недостатністю та серцевими аритміями.

3. Виберіть дієту, корисну для серця

Те, як ви харчуєтесь, також може мати величезний вплив на здоров’я вашого серця.

Доктор медичних наук, сертифікований електрофізіолог серця Стівен Танг рекомендує дотримуватися середземноморської дієти, яка, як було показано, знижує ризик серцево-судинних захворювань.

"Оберіть овочеву дієту в поєднанні з фруктами, цільним зерном і нежирними білками, такими як курка або риба. Обмежте споживання насичених жирів і цукру", – радить він.

4. Не паліть і уникайте пасивного куріння

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, хімічні речовини в сигаретному димі можуть спровокувати низку серцево-судинних захворювань, викликаючи набряк і запалення в клітинах, що вистилають кровоносні судини. Це атеросклероз, ішемічна хвороба серця, захворювання периферичних артерій, аневризма аорти тощо.

"Не паліть і тримайтеся якомога далі від пасивного куріння. Ми вже давно знаємо, що куріння, зокрема хімічні речовини в димі, значно підвищує ризик серцевих захворювань та інсульту", – пояснює лікар Чен.

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5. Здоровий сон

Ще одна важлива щоденна звичка, яка збереже ваше серце здоровим, – віддавати перевагу якісному сну. Ви можете зробити це, дотримуючись регулярного часу сну, зробивши свою спальню прохолодною, темною, тихою та сприятливою для сну, вимкнувши електроніку принаймні за годину до сну та обмежити кофеїн протягом дня.

"Безсоння та інші розлади сну, такі як обструктивне апное уві сні, можуть негативно вплинути на здоров’я серця через численні механізми, такі як підвищення активності симпатичної нервової системи, порушення регуляції активності вегетативної нервової системи та збільшення системного запалення", – розповів кардіолог.

6. Подбайте про здоров'я своїх зубів

Чищення щіткою, зубною ниткою та полоскання також є важливими щоденними звичками для підтримки молодості та здоров’я вашого серця, переконують лікарі.

"Підтримка хорошого здоров’я зубів і гігієни є важливими для збереження здоров’я серця. Існує тісний зв’язок між захворюваннями ясен (захворюванням пародонту) і серцевими захворюваннями, такими як атеросклероз і захворювання серцевих клапанів", – пояснив лікар Чен.

Кардіолог додав, що бактерії при захворюваннях ясен можуть мігрувати в кров і підвищувати рівень запалення в усьому тілі, включно з коронарними артеріями. Це може призвести до підвищення ризику інфаркту та інсульту.

7. Регулярно займайтеся спортом

Лікар Танг пояснив, що ви повинні прагнути до 30 хвилин серцево-судинних вправ більшість днів на тиждень, щоб зберегти ваше серце молодим і здоровим. Це може включати будь-яку аеробну діяльність, яка пришвидшує пульс, як-от біг підтюпцем, їзда на велосипеді або плавання.

"Це допоможе покращити роботу вашого серця, зменшить стрес і знизить артеріальний тиск. Це також може допомогти визначити ранні попереджувальні ознаки серцевих захворювань", – додав він.

8. Приймайте технології

Нарешті, лікар Танг рекомендує зробити розумний годинник або фітнес-трекер частиною вашого щоденного плану здоров’я серця.

"Розумні годинники можуть допомогти стежити за частотою серцевих скорочень і ритмом, режимом сну та щоденними рівнями активності", — пояснює він. "У них є інструменти, які можуть допомогти вам досягти ваших фітнес-цілей, скласти графік прийому ліків і полегшити медитацію або дихальні вправи. Ці дані можна використовувати, щоб покращити та скерувати вас до здорового для серця способу життя".

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