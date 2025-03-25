Повітряні сили атакували місце дислокації окупантів на Курщині, знищивши до 30 ворожих солдатів – Генштаб

Українські Повітряні сили завдали удару по місцю зосередження російських окупантів у Курській області, знищивши близько 30 ворожих солдатів. За офіційними даними, удар був спрямований на скупчення живої сили противника в населеному пункті Кондратівка, що призвело до повного знищення об’єкта.

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У Генштабі наголосили, що ліквідація цього військового об’єкта послаблює здатність російських військ вести бойові дії в прикордонних регіонах.

Українські льотчики та інші підрозділи Сил оборони продовжуватимуть завдавати ударів для зниження військового потенціалу противника.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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