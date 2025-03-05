Відшкодування за зруйноване житло: як українцям подати заявку та отримати кошти

Повномасштабна війна кардинально змінила життя багатьох українців, залишивши частину з них без даху над головою. Однак держава ввела механізм компенсацій за зруйноване чи пошкоджене житло.

Однак існують важливі моменти, які варто врахувати тим, хто хоче отримати таку допомогу. Новини.LIVE розповідають, хто може розраховувати на виплату, які документи потрібно подати і як отримати компенсацію у випадку часткових пошкоджень будинку.

Хто має право на компенсацію за пошкоджене житло

Програма компенсацій охоплює громадян України, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року. Отримати виплату можуть:

власники квартир, будинків та інших житлових об'єктів;

спадкоємці загиблих власників, за умови підтвердження їхнього права на спадщину;

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) або керуючі компанії, якщо пошкоджено багатоквартирні будинки.

Перевага у наданні компенсації надається:

учасникам бойових дій, ветеранам, мобілізованим особам;

особам з інвалідністю I та II групи;

багатодітним родинам.

Читайте також: Українські військовослужбовці мають право на одноразову фінансову допомогу при пораненні: як її отримати

Розмір компенсацій

Сума виплати залежить від ступеня пошкодження житла.

До 350 000 грн – для пошкоджених квартир.

До 500 000 грн – для пошкоджених приватних будинків.

Якщо житло повністю зруйноване і не підлягає відновленню, компенсація надається у вигляді житлового сертифіката, який можна використати для придбання нового житла.

Виплати не здійснюються готівкою – кошти перераховуються на спеціальний рахунок в межах програми "єВідновлення" або видаються у вигляді сертифіката.

Як подати заявку на компенсацію

Заявку можна подати кількома способами:

через застосунок або портал Дія – це найшвидший спосіб, що займає лише кілька хвилин;

у ЦНАП або через нотаріуса – для тих, хто не має доступу до цифрових послуг.

Процес подачі заявки

Повідомити про пошкоджене чи зруйноване житло через Дію або інші офіційні канали. Відкрити спеціальний рахунок "єВідновлення" в банку. Подати заявку на компенсацію, прикріпивши фото- та відеофіксацію пошкоджень. Очікувати на розгляд заявки комісією (до 30 днів). У разі схвалення отримати виплату або сертифікат.

Читайте також: Нова фінансова допомога для українців: що потрібно для отримання 9 000 грн

Як використати компенсацію

Є два основні варіанти використання отриманих коштів:

Ремонт пошкодженого житла: Якщо житло було частково пошкоджене, власник отримує гроші на рахунок "єВідновлення". Витратити їх можна лише на: будівельні матеріали (цегла, цемент, покрівля);

послуги сертифікованих будівельників;

відновлення стін, даху та комунікацій. Використовувати кошти на купівлю меблів чи техніки заборонено. Купівля нового житла: Якщо житло було зруйноване повністю, компенсація надається у вигляді сертифіката, який можна витратити на купівлю нового житла в будь-якому регіоні України.

Важливі нюанси:

Компенсація не надається за житло, зруйноване до 24 лютого 2022 року.

Виплати не здійснюються за майно на тимчасово окупованих територіях (до їх звільнення).

Контроль за витратами здійснюється державними органами для запобігання зловживанням.

Отримати компенсацію за зруйноване житло – реальна можливість для постраждалих громадян. Головне –подати заявку вчасно, підготувати необхідні документи та дотримуватися всіх вимог процедури.

Раніше ми розповідали, хто з українці може отримати по 15 тис. грн та як подати заявку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!