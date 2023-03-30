'Можливі неприємності та нещастя': астролог назвав найнебезпечніші дні у квітні 2023

Квітень 2023 року може принести погані новини – сонячне затемнення у напрузі з Плутоном вказує на небезпечні події, яких неможливо уникнути. Є ризик ескалації у війні, сильних землетрусів та цунамі.

Про це "Главреду" заявив астролог Влад Росс. За його словами, найскладнішим періодом стане 18-23 квітня, 20 квітня є ризик загибелі великої кількості людей.

"Якщо кремлівський карлик вирішить натиснути червону кнопку, світ може цього не пережити. Принаймні тенденція сонячного затемнення 20 квітня і наступного місячного затемнення 5 травня така, що зберігатиметься небезпека ядерного вибуху або удару", – попередив він.

За словами астролога, сприятливою для різного роду починань буде лише перша половина місяця. З 18 квітня – великий ризик неприємностей та нещасть.

Що стосується ситуації на фронті, Росс прогнозує, що Збройним силам України вдасться досягти певних успіхів, ситуація буде переломною.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.