Повертаються заморозки: синоптики розповіли, яку частину України вже цього тижня накриє холод

Протягом найближчих днів в Україні очікується суттєве зниження температури. У низці регіонів прогнозують заморозки, опади у вигляді дощу, а подекуди й мокрий сніг.

Про це повідомив метеоролог Укргідрометцентру Іван Семиліт. У вівторок, 6 травня, та в середу, 7 травня, більшість областей накриють короткочасні дощі.

У південних і східних регіонах можливі грози. Нічна температура коливатиметься в межах +8…+13°, тоді як у західних і північних областях буде прохолодніше – +4…+9°. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +18 градусів. У той час на південному сході та сході країни повітря прогріється до +19…+25°.

Читайте також: Новий тиждень принесе в Україну похолодання та опади: прогноз погоди від Наталки Діденко

У п’ятницю, 8 травня, в Україні ще більше похолодає. На Закарпатті, Прикарпатті, а також у східних та південно-східних регіонах можливі короткочасні дощі та місцями грози. У Карпатському регіоні прогнозується дощ з мокрим снігом. В інших частинах країни істотних опадів не передбачається.

У нічний час доби повітря охолоне до +1…+8°. Водночас у північних регіонах можливі заморозки на поверхні ґрунту – від 0 до -3°. Протягом дня температура коливатиметься в межах +12…+19°.

Переважатиме вітер з північного сходу та півночі, швидкість якого становитиме 5–10 м/с.

Раніше ми розповідали, які області омине негода та де втримається суха погода.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!