ВПО можуть отримати додаткові 2200 грн допомоги: куди звертатися
В Україні внутрішньопереміщені особи можуть розраховувати на державну фінансову допомогу. Окрім цього, вимушені переселенці також можуть отримати кошти від благодійних організацій, фондів та урядів.
Зокрема, грошову підтримку у розмірі 2200 грн ВПО можуть отримати від Save the children. Про це розповіли у Міністерстві реінтеграції.
Грошова допомога внутрішнім переселенцям від благодійної організації BHA & Save the children становить 2200 гривень. На неї можуть розраховувати:
- Родини ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Чернівецької областей та не мають безпечного місця проживання.
- Постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена сім’ї або засоби до існування внаслідок проведення бойових дій (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо).
- ВПО, які не мають безпечного житла (власного, орендованого, наданого чи розділеного з родичами) та відповідають бодай одному з таких критеріїв вразливості:
- домогосподарство веде жінка;
- домогосподарство веде особа похилого віку (60+);
- домогосподарство веде особа з інвалідністю;
- домогосподарство з дитиною та особою з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою (перелом, післяопераційний стан тощо);
- домогосподарство з дитиною та особою похилого віку (60+);
- домогосподарство з двома і більше дітьми;
- домогосподарство з дитиною під опікою;
- домогосподарство з вагітною жінкою або мамою, яка годує грудьми дитину віком до двох років.
Щоб податися на отримання такої допомоги, треба зателефонувати на гарячу лінію за номером: 0 800 609 845.
Нагадаємо, раніше віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала ВПО активніше шукати роботу. Вона звернулася до українців із закликом працевлаштовуватися на місцях, в які вони переїхали.
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