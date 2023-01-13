ВПО можуть отримати додаткові 2200 грн допомоги: куди звертатися

В Україні внутрішньопереміщені особи можуть розраховувати на державну фінансову допомогу. Окрім цього, вимушені переселенці також можуть отримати кошти від благодійних організацій, фондів та урядів.

Зокрема, грошову підтримку у розмірі 2200 грн ВПО можуть отримати від Save the children. Про це розповіли у Міністерстві реінтеграції.

Грошова допомога внутрішнім переселенцям від благодійної організації BHA & Save the children становить 2200 гривень. На неї можуть розраховувати:

Родини ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Чернівецької областей та не мають безпечного місця проживання. Постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена сім’ї або засоби до існування внаслідок проведення бойових дій (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо). ВПО, які не мають безпечного житла (власного, орендованого, наданого чи розділеного з родичами) та відповідають бодай одному з таких критеріїв вразливості:

домогосподарство веде жінка;

домогосподарство веде особа похилого віку (60+);

домогосподарство веде особа з інвалідністю;

домогосподарство з дитиною та особою з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою (перелом, післяопераційний стан тощо);

домогосподарство з дитиною та особою похилого віку (60+);

домогосподарство з двома і більше дітьми;

домогосподарство з дитиною під опікою;

домогосподарство з вагітною жінкою або мамою, яка годує грудьми дитину віком до двох років.

Щоб податися на отримання такої допомоги, треба зателефонувати на гарячу лінію за номером: 0 800 609 845.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала ВПО активніше шукати роботу. Вона звернулася до українців із закликом працевлаштовуватися на місцях, в які вони переїхали.

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