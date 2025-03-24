ВПО можуть змусити повернути державі отримані кошти: яких випадків це стосується

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть бути зобов’язані повернути частину отриманих державних виплат. Це станеться у разі виявлення факту неправомірного нарахування фінансової допомоги.

Подібні випадки трапляються, коли особа продовжує отримувати виплати, хоча вже не відповідає вимогам для їх нарахування. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на "Юридичний порадник для ВПО".

До прикладу, коли внутрішньо переміщена особа повертається до свого постійного місця проживання та інформує про це через застосунок "Дія", припинення виплат соціальними службами може відбутися із затримкою.

У такій ситуації людині пропонують самостійно повернути отримані кошти, а в разі відмови – стягнення відбувається в судовому порядку.

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Хто ще зобов’язаний повернути виплати

Також повернути виплати зобов’язані переселенці, чий сімейний дохід перевищив встановлений законом ліміт, якщо вони не повідомили про це соціальні служби протягом 14 днів.

Крім того, кошти мають повернути особи, які отримували допомогу як ВПО, хоча насправді не залишали окуповані території чи зони бойових дій.

Варто зазначити, що із січня 2025 року в Україні запроваджено новий порядок компенсацій для власників житла, які безоплатно приймають переселенців. Тепер ці виплати здійснює Пенсійний фонд на основі списків, наданих Міністерством розвитку громад і територій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ВПО можуть відмовити у компенсації за втрачене житло.

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