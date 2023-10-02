Лікарі назвали категорії людей, яким не можна пити розчинну каву

Багато людей розпочинають свій ранок із чашки розчинної кави - вона легко готується і менше коштує. Але виявляється, що цей смаколик не підходить для всіх, повідомляє Pixel inform.

Слід відзначити, що розчинна кава виготовляється з пошкоджених кавових зерен, які важче продавати у своєму первісному стані. Також до неї додають ароматизатори, сухе молоко та цукор, щоб покупцям не доводилося витрачати час на додавання цих інгредієнтів.

Важливо зауважити, що для організму не має значення, який вид кави ви вживаєте - порошковий, гранульований чи сублімований. Користь від цього напою досить невелика, але він може викликати діуретичний ефект, допомагаючи вивести зайву рідину та знімаючи набряки.

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На жаль, існують його негативні аспекти:

Швидше викликає психологічну залежність, негативно впливаючи на нервову систему. Підвищує артеріальний тиск, що може завдати шкоди серцево-судинній системі. Розчинна кава може вивести кальцій з організму, призводячи до болю в суглобах. Вона може подразнювати стінки шлунка та слизову оболонку.

Тому якщо у вас є проблеми з ШКТ та НС краще не вживати розчинну каву.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.

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