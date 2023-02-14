Ворог активізується: екстрасенс розповів, що чекає на Україну 24 лютого

Нового масштабного наступу Росії на Україну 24 лютого не буде, проте ворог може влаштувати масований ракетний обстріл. Не виключено і терактів.

Про це заявив екстрасенс та таролог Андрій Шелухін. "Щоб я сказав, що там буде якийсь мегавеликий наступ, то ні. Мені здається, що він уже почався. Але в цей день активізуються окупанти", - зазначив він.

За словами астролога, у річницю війни будуть прильоти, хоча українська ППО зможе збити багато ворожих цілей. Також є ймовірність початку прихованої операції.

Крім того, 24 лютого стане днем, багатим на політичні заяви. Можливі гучні рішення, що вплинуть на майбутнє України.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

Астролог Яна Тимощук вважає, що найнебезпечнішим буде для України 24 лютого, найважчими – березень та квітень. У травні ситуація дещо покращиться.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.