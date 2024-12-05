Ворог тоне під час спроб висадитися на островах Дніпра в Херсонській області - Атеш'

Російські солдати тонуть під час спроб висадки на островах Херсонщини, потрапляючи під удари дронів і втрачаючи контроль над технікою.За словами агента з 61-ї окремої бригади морської піхоти Північного флоту РФ, нещодавно під час спроби висадки на острів Білогрудий у дельті Дніпра двоє військовослужбовців потрапили під удар безпілотника.

Внаслідок цього вони втратили контроль над гідроциклом і потонули. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

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"Подібні випадки не є рідкістю в російських військах. Причина — низький рівень підготовки або її відсутність, а також складні умови місцевості, з якими солдати не можуть впоратися", — зазначає рух.

Додається, що моральний стан російських військових низький. Відправлення на острови використовується як покарання, а такі інциденти ще більше деморалізують війська.

Нагадаємо, армія рф атакувала Тернопіль.

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