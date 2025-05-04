У ніч на неділю, 4 травня, Київ знову став об'єктом атаки дронів, що призвело до пожеж і руйнувань у трьох районах столиці – Оболонському, Святошинському та Шевченківському. Щонайменше 11 осіб отримали поранення, серед постраждалих – двоє дітей.

У ДСНС повідомили, що в Оболонському районі внаслідок влучання дрона виникла пожежа в квартирі на верхньому поверсі 12-поверхового житлового будинку. Вогонь поширився на дах і частково зруйнував його перекриття. Крім того, за іншою адресою в тому ж районі загорілися сім автомобілів, припаркованих біля житлового будинку.

Ворожі шахеди атакували Київ: руйнування та загоряння зафіксовано в трьох районах (фото). Джерело: ДСНС Києва Ворожі шахеди атакували Київ: руйнування та загоряння зафіксовано в трьох районах (фото). Джерело: ДСНС Києва

У Святошинському районі спалахнула пожежа в трьох одноповерхових приватних будинках. У Шевченківському ‒ зайнялося дерево, пошкоджена електроопора, а також дорога під залізничним мостом.

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Ворожі шахеди атакували Київ: руйнування та загоряння зафіксовано в трьох районах (фото). Джерело: ДСНС Києва Ворожі шахеди атакували Київ: руйнування та загоряння зафіксовано в трьох районах (фото). Джерело: ДСНС Києва

На місцях працювали 76 рятувальників і 14 одиниць пожежної техніки.

Ворожі шахеди атакували Київ: руйнування та загоряння зафіксовано в трьох районах (фото). Джерело: ДСНС Києва Ворожі шахеди атакували Київ: руйнування та загоряння зафіксовано в трьох районах (фото). Джерело: ДСНС Києва

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері, 2 травня РФ атакувала шахедами Харків. У місті десятки постраждалих, зокрема дитина.

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