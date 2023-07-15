Нашкодите собі та близьким: Які фото категорично заборонено ставити заставку смартфона

Які фото та картинки не можна ставити на шпалери на робочий стіл

Коли ми вибираємо заставку для нашого телефону, ми часто прагнемо досягнути позитивних емоцій. Проте експерти розповіли, чому потрібно бути обережними з тим, які зображення використовувати на заставці телефону, щоб уникнути неприємностей для себе і для інших.

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Ось які типи картинок краще не використовувати на заставці телефону:

Власні фотографії: Не рекомендується використовувати свої фотографії на заставці, особливо ті, на яких ви дивитесь прямо в об'єктив камери. Існують люди, які можуть почувати заздрість або неприязнь і спробувати завдати шкоди; Фотографії з коханою людиною або дітьми: Хоча це зрозуміло, що ви можете хотіти показати своє щастя, краще утриматися від використання спільних фотографій з вашим партнером або фотографій ваших дітей. Існують люди, які можуть заздрити вашим стосункам або використати слабкість дітей; Зображення стихій та місць з негативним забарвленням: Краще уникати картинок, на яких зображено шторми, блискавки, виверження вулканів та інші природні катаклізми, оскільки вони можуть нести негативну енергетику, що може відбитися на вашому житті. Те саме стосується зображень руїн або замків; Незрозумілі символи та гострі предмети: Краще уникати картинок з ножами, пістолетами, хрестами, незрозумілими монстрами та символами, оскільки вони можуть випромінювати негативну енергетику, яку ви щодня зустрічатимете. Особливо обережно ставтеся до зображень рун, оскільки вони мають подвійні значення.

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