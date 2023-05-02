Врізалась у землю на швидкості 120 км/год: як вдалось вижити альпіністці, яка зірвалась з висоти 90 метрів

28-річна альпіністка разом зі своїм хлопцем підкорювали вершину гори, але під кінець сходження жінка зірвалась та пролетівши 91 метр врізалась у землю на швидкості 120 кілометрів на годину. Постраждала та її хлопець були пристебнуті ременями безпеки та у шоломах. Під час закріплення якорю на позначці 91 метр майже під кінець сходження жінка зірвалась через те, що на мотузці був відсутній запобіжний вузол, тому вона прослизнула через її обв'язку.

Про це пише IFLScience.

Альпіністка пролетіла 61 метр вертикально донизу, вдарилася об каміння, після чого пролетіла ще 30,5 метра. Як стверджують дослідники, жінка врізалась у землю зі швидкістю 121-128 кілометрів на годину. Чудом є те, що їй вдалось вижити. Травми після падіння не були смертельними. Якщо порівняти, у пішоходів мінімальний шанс вижити, якщо в них вріжеться автомобіль на швидкості до 69 кілометрів.

Хлопець, на очах якого сталась трагедія, спустився, щоб надати допомогу. Жінка була у свідомості, але відчувала сильний біль та ні на що не реагувала. Хлопець надав їй першу медичну допомогу та викликав рятувальників, які інтубували потерпілу та доправили до лікарні.

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У лікарні виявилось, що альпіністка мала черепно-мозкову травму, тупу травму внутрішніх органів, множинні переломи, зокрема ребер, стегнової кістки й тазу. Попри це вона залишилась живою. І хоча черепно-мозкова травма та пошкодження спинного мозку призвели до неврологічних проблем і параплегії, реабілітація та ряд оперативних втручань дозволили майже повністю відновити нормальне функціонування мозку.

Науковці провели дослідження, у якому вивчили, що причиною того, що альпіністці вдалось вижити стало положення тіла, в якому жінка впала на землю та яке могло пом'якшити удар.

Як стверджують дослідники, падіння ногами вперед, а потім відкат назад є найкращим положенням тіла щоб вижити в разі падіння з великої висоти. Якби альпіністка впала на шию чи голову, результат, вірогідно, був би смертельний. Правильно та вчасно надана перша медична допомога також дали жінці більше шансів на виживання.

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