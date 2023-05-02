Врезалась в землю на скорости 120 км/ч: как удалось выжить альпинистке, сорвавшейся с высоты 90 метров

28-летняя альпинистка вместе со своим парнем покоряли вершину горы, но к концу восхождения женщина сорвалась и пролетев 91 метр врезалась в землю на скорости 120 километров в час. Пострадавшая и ее парень были пристегнуты ремнями безопасности и в шлемах. Во время закрепления якоря на отметке 91 метр почти в конце восхождения женщина сорвалась из-за того, что на веревке отсутствовал предохранительный узел, поэтому она проскользнула через ее обвязку.

Об этом пишет IFLScience.

Альпинистка пролетела 61 метр вертикально вниз, ударилась о камни, после чего пролетела еще 30,5 метра. Как утверждают исследователи, женщина врезалась в землю со скоростью 121-128 километров в час. Чудом является то, что ей удалось выжить. Травмы после падения не были смертельными. Если сравнить, у пешеходов минимальный шанс выжить, если в них врежется автомобиль на скорости до 69 километров.

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Парень, на глазах которого произошла трагедия, спустился на помощь. Женщина была в сознании, но чувствовала сильную боль и ни на что не реагировала. Парень оказал ей первую медицинскую помощь и вызвал спасателей, которые интубировали пострадавшую и доствили в больницу.

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В больнице оказалось, что у альпинистки была черепно-мозговая травма, тупая травма внутренних органов, множественные переломы, в частности ребер, бедренной кости и таза. Несмотря на это, она осталась жива. И хотя черепно-мозговая травма и повреждение спинного мозга привели к неврологическим проблемам и параплегии, реабилитация и ряд оперативных вмешательств позволили почти полностью восстановить нормальное функционирование мозга.

Ученые провели исследование, в котором изучили, что причиной того, что альпинистке удалось выжить, стало положение тела, в котором женщина упала на землю и которое могло смягчить удар.

Как утверждают исследователи, падение ногами вперед, а затем откат назад является лучшим положением тела, чтобы выжить в случае падения с большой высоты. Если бы альпинистка упала на шею или на голову, результат, вероятно, был бы смертельным. Правильно и своевременно оказанная первая медицинская помощь также дали женщине больше шансов на выживание.

Напомним, ранее ученые обнаружили тучи, переносящие бактерии, устойчивые к лекарствам.

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