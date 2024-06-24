ЗС РФ готуються до наступу на ще одному напрямку: де небезпечно

Російські військові нарощують резерви для активізації бойових дій на півдні Запорізької області. Противник намагається повністю забезпечити угрупування військ на півдні.

Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в етері Еспресо. Він зазначив, що нині мало подається інформації про те, що ЗС РФ активно готуються до наступальних дій у районі Роботиного Запорізької області.

"Росіяни активно завозять в порт Маріуполя військове спорядження та техніку. Вони намагаються повністю забезпечити угрупування військ на півдні. Думаю, що найближчим часом вони розпочнуть активні бойові дії на півдні Запорізької області й можливо південно-східній частині Донеччини", – сказав Владислав Селезньов.

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Він розповів, що ворогу важливо розтягнути резерви та ресурси ЗСУ. Через те разом з діями на півночі Харківщини окупанти намагатимуться трансформувати свою чисельну й технічну перевагу на півдні України. Таке завдання від генералів вимагає президент РФ Володимир Путін. Він заявив, що готовий до мирних переговорів, якщо Україна відмовиться від Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

"Втім, навіть за такого сценарію, Путін не буде дотримуватись жодних угод", – додав Селезньов.

Днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.

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