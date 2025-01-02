Все менше українців готові нести тягар війни - опитування

Кількість українців, які готові витримувати тягар війни стільки, скільки буде потрібно, скоротилася до 57% станом на грудень 2024 року. Це на 16 відсоткових пунктів менше, ніж у грудні 2023 – лютому 2024 року.

"Від початку вторгнення до лютого 2024 року частка тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, залишалася стабільною на рівні 71–73%. У цей період 18–21% респондентів говорили про готовність терпіти кілька місяців або пів року. Однак із лютого до жовтня 2024 року ми вперше зафіксували зниження частки готових терпіти "стільки, скільки буде потрібно" до 63%. До грудня цей показник впав ще на 6 пунктів – до 57%." Про це повідомляють результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Деталі:

Невизначеність : частка тих, хто не може визначитися з тривалістю свого "запасу міцності", зросла з 12% у жовтні до 18% у грудні. Натомість частка тих, хто говорить про коротший період терпіння (кілька місяців – пів року), залишилася практично незмінною – 21% (проти 18% у жовтні).

: частка тих, хто не може визначитися з тривалістю свого "запасу міцності", зросла з 12% у жовтні до 18% у грудні. Натомість частка тих, хто говорить про коротший період терпіння (кілька місяців – пів року), залишилася практично незмінною – 21% (проти 18% у жовтні). Причини змін : Зростання невизначеності пов’язують із впливом зовнішніх (наприклад, вибори у США) та внутрішніх факторів. Соціологи наголошують, що це не стільки свідчить про втрату витримки, скільки про збільшення невизначеності.

: Зростання невизначеності пов’язують із впливом зовнішніх (наприклад, вибори у США) та внутрішніх факторів. Соціологи наголошують, що це не стільки свідчить про втрату витримки, скільки про збільшення невизначеності. Регіональні відмінності: Якщо у період із лютого до жовтня найбільше падіння запасу міцності спостерігалося на Півдні та Сході країни, то до грудня відбулося вирівнювання між регіонами. Однак на Сході досі дещо менше людей готові терпіти війну "стільки, скільки буде потрібно", і рівень невизначеності там вищий.

Соціологи також розглянули настрої респондентів залежно від рівня їхнього матеріального забезпечення:

Серед заможних громадян 70% готові терпіти війну до перемоги.

У групі з середнім достатком таких 58%.

Серед тих, хто перебуває у складних матеріальних умовах, цей показник становить 51%.

Попри це, дослідники зазначають, що матеріальне становище впливає лише частково, а вирішальну роль відіграють інші чинники.

Опитування проводилося з 2 по 17 грудня 2024 року методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 985 респондентів віком від 18 років, які проживають на територіях, підконтрольних уряду України. До вибірки не включали жителів тимчасово окупованих територій, а також громадян, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення.

Статистична похибка:

Для показників близьких до 50% – не більше 4,1%.

Для показників близьких до 25% – до 3,5%.

Для значень близьких до 10% – до 2,5%.

Для значень близьких до 5% – до 1,8%.

Соціологи додають, що, попри умови війни, отримані дані залишаються репрезентативними та надійно відображають суспільні настрої.

Нагадаємо, більшість європейців вважають недостатньою допомогу Україні.