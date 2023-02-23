'Всі зрадники будуть ліквідовані': в окупованому Криму радіослухачам крутили звернення Буданова (відео)

В окупованому росіянами Криму сьогодні крупні радіостанції транслювали гімн України та звернення керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Про це повідомляють місцеві пабліки.

На відео, розповсюджене у соцмережах, можна побачити, як людина в авто перемикає на програвачі радіостанції і з усіх доноситься мелодія українського гімну. Зокрема, трансляція відбувалася на радіостанціях "Спутник в Крыму" та "Вера".

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Після мелодії гімну прозвучали слава, автором яких начебто є голова ГУР Буданов: "Громадяни України, до вас звертається Кирило Буданов. Україна повертає всі захоплені території. Донбас, Автономна Республіка Крим та весь південь України назавжди повернуться додому. Ми знайдемо кожного зрадника, хто зрадив Україну, де б вони не ховалися. Всі вони будуть обвинувачені. Всім патріотам – час діяти прийшов. Чекайте, ми йдемо до вас, Слава Україні!".

Після цього звернення знову почала звучати мелодія з українського гімну.

Минулого року, нагадаємо, на російському радіо звучали українські пісні та гімн. Зокрема, їх транслювали на радіохвилях "Коммерсант FM".

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