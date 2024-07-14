Всі в окопах і дотах: в мережі показали пляжі в Саках і Євпаторії (відео)

В окупованому Криму російські окупанти перетворюють пляжі на фортифікації. Від Євпаторії до Сак прямо на набережних час від часу з'являються доти та окопи.

У мережі показали відео та фото фортифікаційних споруд, що були зведені російськими бойовиками.

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Тим часом окупаційна влада півострова та z-блогери стверджують, що туризм у Криму "процвітає".

"Туристичний сезон цього року навіть кращий, ніж минулого", – без перестанку твердять окупанти.

ППО біля пляжу в Криму. Джерело: https://t.me/Crimeanwind/63669 ППО біля пляжу в Криму. Джерело: https://t.me/Crimeanwind/63669

Доти росіян. Джерело: https://t.me/Crimeanwind/63669 Доти росіян. Джерело: https://t.me/Crimeanwind/63669

Укриття на пляжах в Криму. Джерело: https://t.me/partizany_crimea Укриття на пляжах в Криму. Джерело: https://t.me/partizany_crimea

Насправді пляжі на півострові майже порожні. Лише в Ялті та Алушті можна спостерігати скупчення росіян, що прибувають сюди за дешевими путівками, пише OBOZ.UA.

Раніше речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук закликав російських туристів уникнути поїздок на відпочинок у Крим через небезпеку потрапили під ракети російського ППО. Туристи також можуть постраждати під час обстрілів, коли Україна атакує військові об'єкти окупанті на півострові.

Нагадаємо, на початку липня в Криму було успішно атаковано склад з "шахедами" на мисі Фіолент.

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