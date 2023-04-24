Всього два дешевих засоби: Як легко видалити іржу та наліт з сантехніки

Вигляд сантехніки в кухні та ванній кімнаті може багато розповісти про господарів будинку. Звичайно, кожному хочеться мати сантехніку, що завжди виглядає як нова. Якщо й ви хочете досягти ідеальної чистоти в цих приміщеннях, то на допомогу прийдуть натуральні засоби, які використовували ще кілька десятиліть тому.

Для того, щоб позбутися від нальоту та іржі на поверхнях, можна використати всього лише дві речовини – соду та гірчичний порошок. Суміш цих компонентів допоможе вам впоратися навіть із найскладнішими забрудненнями та видалить іржу з поверхонь.

Читайте також: Промити мікрохвильову піч без хімії за 5 хвилин

Як зробити засіб для миття від нальоту та іржі

Змішайте гірчичний порошок та соду в пропорції 1:1. Додайте трохи води та добре все перемішайте.

Потім нанесіть отриману суміш на забруднення та залиште її на поверхні на 30 хвилин. Після цього промийте поверхню водою. Ви побачите, як бруд зникне, а ваша ванна або раковина засяє чистотою.

Крім того, гірчиця чудово справляється з жиром. Для того, щоб видалити жирові плями та інші забруднення, змішайте гірчичний порошок з водою до стану каші.

Загалом, за допомогою цих двох натуральних засобів ви зможете підтримувати ідеальну чистоту в своїй ванній та на кухні, не використовуючи шкідливих хімічних засобів.

Пропонуємо дізнатися, які предмети категорично не варто кидати в унітаз. Нагадаємо, що частою проблемою на кухні є засмічення труб. Причиною цього є потрапляння залишків їжі у злив. Проте можна уберегтися від цієї проблеми за допомогою кулькам з фольги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!