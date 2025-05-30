Усім пенсіонерам, які виконають певні умови збільшать виплати: подробиці

У червні пенсіонери в Україні можуть розраховувати на кілька додаткових виплат до своєї пенсії. Порядок їх призначення визначається положеннями Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування". У першу чергу мова йде про доплати, що нараховуються залежно від віку.

Як повідомляє сайт "На пенсії", пенсіонери, які отримують пенсію за віком і досягли 70, 75 або 80 років, можуть претендувати на додаткові вікові доплати, за умови, що їхній щомісячний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень:

після досягнення 70 років – 300 грн

після досягнення 75 років – 456 грн

після досягнення 80 років – 579 грн

Вікові надбавки нараховуються автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду немає потреби. Окрім цього, пенсіонери можуть отримати доплати за проживання на територіях, забруднених внаслідок радіації. Зокрема, на надбавку у розмірі прожиткового мінімуму для непрацюючих осіб (у 2025 році це становить 2361 гривню) мають право громадяни, які:

проживали в зонах обов’язкового або добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи в період з цієї дати до 1 січня 1993 року;

мають офіційний статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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Ще одна категорія надбавок стосується одиноких пенсіонерів. Особи похилого віку, які залишилися без сторонньої допомоги та потребують постійного догляду, мають право на щомісячну доплату до пенсії у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян (у 2025 році це становить 944 гривні).

Щоб отримувати таку доплату, необхідно відповідати таким умовам:

бути не молодшим за 80 років;

проживати самостійно, без родичів чи опікунів;

мати медичний висновок про потребу в догляді;

отримувати пенсію за віком.

Щоб оформити доплати, необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду.

Почесні донори мають право на надбавку до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму (на 2025 рік це становить 292 гривні). Таку доплату отримують почесні донори України, які безкоштовно надали кров у загальному обсязі, що дорівнює 40 максимально допустимим дозам, або плазму крові в сумарній кількості 60 максимально допустимих доз. Для оформлення цих доплат також потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

Надбавки до пенсії за наявність дітей. Якщо пенсіонер самостійно виховує неповнолітніх дітей, він може отримувати щомісячну доплату у розмірі 150 гривень за кожну дитину. Для призначення таких доплат необхідно виконати такі умови:

отримувати пенсію за віком, інвалідністю або за вислугу років;

бути непрацюючим і не здійснювати підприємницьку діяльність.

Для оформлення доплат слід звернутися до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українські пенсіонери можуть отримати 1 000 грн до пенсії.

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