Усім власникам собак необхідно відвідати ЦНАП для реєстрації домашньої тварини: який дедлайн
Із 12 травня в усіх столичних ЦНАПах з’явиться нова послуга — реєстрація домашніх тварин. Обов’язковою вона стане для власників собак, а от реєстрація котів поки що залишатиметься добровільною.
За словами директора Київської міської лікарні ветеринарної медицини, облік у ЦНАПах стосуватиметься всіх собак, незалежно від породи чи розміру. Для котів процедура лишається на вибір власника.
Після реєстрації кожна тварина отримає унікальний ідентифікаційний номер, а господар — офіційне посвідчення про реєстрацію, що підтверджує право власності. Такий документ стане в пригоді у випадку втрати тварини чи у спірних ситуаціях.
Як відбуватиметься реєстрація
Для реєстрації улюбленця потрібно звернутися до будь-якого ЦНАПу Києва, маючи з собою:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- ветеринарний паспорт тварини (за наявності);
- документи про чіпування (якщо тварина вже має чіп).
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Навіщо це потрібно
Реєстрація — це не просто формальність. Вона спрямована на:
- зменшення кількості безпритульних тварин;
- оперативне повернення загублених улюбленців їхнім господарям;
- контроль за дотриманням правил утримання тварин у місті;
- підвищення відповідальності власників;
- формування єдиної бази для ветеринарного моніторингу.
Фахівці з захисту тварин підтримують цю ініціативу, називаючи її важливим кроком до цивілізованого поводження з тваринами та ефективним інструментом боротьби з безпритульністю.
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