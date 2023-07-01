Невдовзі українці зможуть спостерігати Суперміцяць: Як побачити незвичайне явище

Коли і де дивитись Супермісяць в Україні

У липні українці матимуть нагоду спостерігати за незвичайним феноменом – повним Місяцем. Це той час, коли Місяць наближається до Землі. Під час суперповні, Місяць стає близько на 7% більшим і на 16% яскравішим, ніж звичайний повний Місяць.

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Супермісяць очікується 3 липня 2023 року о 13:41 за київським часом. Він буде видимим протягом усієї ночі. Можна використовувати невеликий телескоп або бінокль, щоб детальніше розглянути кратери Місяця, або ж просто насолоджуватися спостереженням. Рекомендується виїхати за місто, аби відчути всю вишуканість Місяця, подалі від міського освітлення.

Якщо бажаєте зафіксувати це чудове явище на фото або відео, можна скористатися спеціальними програмами для зйомки.

Слід зазначити, що супермісяць не має прямого впливу на здоров'я людей і не спричиняє повеней, землетрусів, вивержень вулканів чи цунамі. Він лише призводить до незначних збільшень припливів, на кілька сантиметрів вищих, ніж під час звичайних повних місяців. Якщо погода на узбережжі несприятлива, високі припливи не будуть помітними або значними.

Повний місяць – це час, коли ми відчуваємо збільшену енергію, тому є можливість спрямувати її на позитивні справи. Цей період може бути сприятливим для розвитку творчих здібностей та уважного прислухання до своїх бажань і потреб.

Вечірні години можна провести у колі родини, разом готувати вечерю, переглядати легкий фільм або грати в настільні ігри. Для пар цей час може бути чудовим для проведення романтичного вечора, спільної вечері та приємного спілкування. Це допоможе уникнути конфліктів і сварок, а також можна порадувати одне одного маленькими подарунками.

Також, повний місяць можна використати для занять благодійністю та надання допомоги іншим людям. Добре будуть витрачені години на роботу з рослинами, яка може відбуватися як вдома, так і у саду.

Раніше ми писали про те, чому не можна, щоб світло Місяця падало на сплячу людину.

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