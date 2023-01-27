Спітніла Дорофеєва презентувала новий кліп "Ватсап" та емоційно зіграла на барабанах (відео)

Українська співачка Надя Дорофеєва представила нову пісню в незвичному образі. У своєму кліпі вона емоційно зіграла на барабанах.

Музичне відео до пісні “Ватсап" зявилося на сторінці співачки в Youtube. Режисером кліпу виступив режисер музичних кліпів українських та ізраїльських артистів Інді Хаїт, який запропонував співачці незвичне амплуа.

"Я шукав підхід, щоб передати надрив та емоційність, що є у пісні, і саме пісня підказала мені рішення у вигляді крутої барабанної партії. Я вирішив показати дівчину, яка важко переживає розлуку, і весь свій біль та розпач вкладає в кожний удар барабанної палички. Вона грає й грає, поки сили не закінчуються", - поділився Хаїт.

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Зазначається, що Надя Дорофеєва опанувала ударний музичний інструмент за декілька тижнів.

У словах до пісні співачка втілила всю тугу за рідним домом та коханим.

“Вона його питала і плакала

Вона була до смерті налякана

Вона його просила

Хоч іноді дзвони мені

Дзвоні мені"

Шанувальники співачки підтримали нову україномовну композицію Дорофеєвої своїми коментарями:

Дуже сильна пісня, слухала зі сльозами на очах, пісня про теперішнє життя українок, які чекають своїх чоловіків. Бажаю всім повернутися додому живими та здоровими…

Дякуємо за новий хіт!!! Як завжди професійно, органічно, милозвучно!!! Яка ж красива українська пісня!!

Від переживань творчість перейшла на новий рівень... Сильна по суті пісня, звучить від серця. Слава Україні, Героям слава, ми переможемо, відбудуємось, але біль від пережитого залишиться назавжди!

Це неймовірно У мене не вистачає слів щоб описати як я обожнюю тебе та твої пісні! Надя, дякую за твою творчість! Ти надихаєш мене йти вперед! ДЯКУЮ.

Раніше співачка Надя Дорофеєва показала свою струнку фігуру та написала про ранковий секс.

Нагадаємо, що співаки Володимир Дантес та Надя Дорофєєва розлучилися на початку лютого минулого року. Пара була у шлюбі 6 років.

Після розлучення з Дантесом Надя почала зустрічатися з найкращим другом Вови – Мішею Кацуріним. А Володимира з колишньою дружиною Кацуріна – Дашею.

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