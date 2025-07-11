Вступна кампанія-2025: які бали НМТ забезпечують вступ на бюджет

В Україні триває вступна кампанія 2025 року, і абітурієнтам важливо орієнтуватися в тому, з якими результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) вони можуть розраховувати на вступ до закладу вищої освіти. Правила прийому до вишів передбачають, що кожен університет самостійно визначає мінімальні бали для участі в конкурсі, закріплюючи їх у своїх Правилах прийому.

Як повідомляє портал Osvita.ua, для окремих спеціальностей Міністерство освіти і науки встановлює обов’язкові порогові значення. Так, для вступу як на бюджет, так і на контракт на такі напрямки, як міжнародні відносини, право, медицина, стоматологія, фармація та деякі інші, конкурсний бал має бути не менше 150. Для більшості інших спеціальностей поріг нижчий — не менше 130 балів для участі в конкурсі на бюджетній основі.

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Оцінки НМТ за кожен предмет переводяться в шкалу 100–200 балів, після чого із застосуванням відповідних коефіцієнтів розраховується загальний конкурсний бал. Важливо зауважити, що ці обмеження не поширюються на певні пільгові категорії, зокрема на дітей загиблих військовослужбовців, поліцейських, а також на родичів загиблих у полоні чи зниклих безвісти.

Тому абітурієнтам варто уважно вивчити умови прийому до обраного вишу, щоб точно розуміти, на які результати їм потрібно орієнтуватися.

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