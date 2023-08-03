ЗСУ ефектно знешкодили міни окупантів на Донеччині (відео)

Українські військові продовжують знищувати ворогів на різних ділянках фронту. Зокрема, на Донецькому напрямку бійці 68-ї окремої єгерської бригади ліквідували боєприпаси росіян.

Окупанти замаскували міни "зубами дракона". Відповідне відео опублікував військовий журналіст, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

"Окупанти дуже невдало прикрили купу протитанкових мін "зубами дракона". У підсумку зуби вирвані, міни ефектно знешкоджені", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що протитанкові міни знищили з БПЛА. Це сталося поблизу села Новомайорське Донецької області.

На ґрунтовій дорозі між посадками окупанти залишили міни, а щоб зробити їх непомітними – оточили фортифікаційними спорудами.

Українські військові скерували безпілотник та підірвали міни. Після удару в небо здійнявся потужний стовп вогню і диму.

Раніше заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр розповіла, скільки територій вдалося звільнити українським військовим упродовж контрнаступу. За її словами, деокуповано площу близько 241 кв. км на півдні та сході.

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