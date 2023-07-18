ЗСУ ліквідували пункт матеріально-технічного забезпечення окупантів на Луганщині (ефектне відео)

Українські військові продовжують стримувати атаки ворога та завдавати ударів по тилових позиціях росіян на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 92-ї ОМБр знищили пункт матеріально-технічного забезпечення окупантів.

Ліквідація пункту відбулася на Луганщині у нічний час доби. Про це повідомили у телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ.

"Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ої ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразила дроном з нічною оптикою по пункту матеріально-технічного забезпечення ворога на Луганщині", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори безпілотника повисли над пунктом забезпечення росіян та стали скидати на нього гранати. Знаряди влучили точно у ціль, спричинивши низку вибухів.

Точний час та місце знищення пункту матеріально-технічного забезпечення не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу селища Зайцеве, що у Донецькій області, українські захисники знищили самохідний російський міномет 2С4 "Тюльпан". Вони "зробили боляче" ворожій техніці пострілом з артилерійського ракетного комплексу HIMARS.

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