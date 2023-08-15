ЗСУ могли знищити російського полковника на Донеччині

У понеділок, 14 серпня, Збройні сили України завдали ракетного удару по селу Юр'ївка Мангуського району Донецької області. В результаті чого могло бути знищено російського полковника Віктора Ковальова.

Про це повідомили в російському Telegram-каналі. Зазначили, що це могло статися внаслідок авіаційного удару ЗСУ ракетами Storm Shadow.

14 серпня 2023 року внаслідок авіаційного удару ЗСУ ракетами Storm Shadow по селу Юр'ївка Мангуського району ДНР загинув наш дорогий друг полковник Ковальов Віктор Анатолійович, йшлося в повідомленні.

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Зазначимо, що 14 серпня у селі Юр'ївка Донецької області прогриміли вибухи. Зокрема, було уражено окупаційний табір, який облаштували на базі відпочинку "Хвиля".

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ ліквідували військову вантажівку окупантів та разом з нею й російських бойовиків, що знаходилися в КамАЗі. Це сталося в Луганській області.

Тоді як бійці 23-ї ОБр ОГП "Хортиця" знищили спостережний пункт росіян на території Запорізької області.

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