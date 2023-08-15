ВСУ могли уничтожить российского полковника в Донецкой области

В понедельник, 14 августа, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по селу Юрьевка Мангушского района Донецкой области. В результате чего мог быть уничтожен российский полковник Виктор Ковалев.

Об этом сообщили в российском Telegram-канале. Это могло произойти в результате авиационного удара ВСУ ракетами Storm Shadow.

14 августа 2023 года в результате авиационного удара ВСУ ракетами Storm Shadow по селу Юрьевка Мангушского района ДНР погиб наш дорогой друг полковник Ковалев Виктор Анатольевич, говорилось в сообщении.

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Отметим, что 14 августа в селе Юрьевка Донецкой области прогремели взрывы. В частности, был поражен оккупационный лагерь, который обустроили на базе отдыха "Волна".

Напомним, недавно ВСУ ликвидировали военный грузовик кафиров и вместе с ним и российских боевиков, находившихся в КамАЗе. Это произошло в Луганской области.

В то время как бойцы 23-й ОБР ОГП "Хортица" уничтожили наблюдательный пункт россиян на территории Запорожской области.

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