ЗСУ потужно знищили російський ДОТ з окопним РЕБом (відео)

Бригада Нацгвардії "Азов" продовжує знищувати ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці ліквідували російський ДОТ та живу силу противника.

Військовослужбовці для цього завдали ударів з міномета. Про це повідомили на каналі "Азова" у Telegram.

"Розрахунок 82-мм міномету відпрацював по позиціях окупантів. Результат: знищені ворожий ДОТ з окопним РЕБом, а також жива сила противника", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори БПЛА виявили укріплену позицію росіян, де встановлено компактну станцію РЕБ. Примітно, що техніка окупантів не може впоратися з українським дроном.

За переданими координатами у кілька ітерацій по позиції відпрацював мінометний розрахунок, зрештою знищивши ціль. Точний час та місце не повідомляються з міркувань безпеки.

Раніше заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр розповіла, скільки територій вдалося звільнити українським військовим упродовж контрнаступу. За її словами, деокуповано площу близько 241 кв. км на півдні та сході.

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