ЗСУ завдали удар по російському пункту управління у Світлодарську на Донеччині

Українські військові завдали удару по командному пункту 3-го армійського корпусу армії РФ. Він знаходився в окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Про це 10 січня повідомив Генштаб ЗСУ. "Протягом цього тижня Збройні Сили України завдали серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області", – зазначається у повідомленні Генерального штабу.

Крім того, вказується, що при цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення.

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