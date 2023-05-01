ЗСУ пішли в контрнаступ на окремих ділянках в Бахмуті – Сирський пояснив, що відбувається

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський відвідав позиції українських бійців на декількох напрямках. Генерал-полковник стверджує, що бійцям ЗСУ на Бахмутському напрямку вдалося провести контрнаступальні дії.

Як інформує Military Media Center, Сирський зазначив, що на Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Він зауважив, що ворог проводить численні атаки, аби прорвати оборону ЗСУ на декількох напрямках.

"Втім, завдяки стійкості та мужності захисників Фортеці, дії ворога зазнали невдачі", – додав він.

За словами Сирського, аби досягти аби якихось успіхів та просунутись вперед російська армія кидає на забій незліченні сили.

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"Попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи "вагнера", бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається. Ситуація доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції", – додав командувач Східного угруповання військ.

Щодо Лиманського напрямку, Сирський каже, що українські захисники протягом кількох останніх днів відбили численні штурми ворога.

"Спроби ворога захопити наші позиції не вдались. Противник зазнав втрат, нами були взяті в полон 10 ворожих солдатів", – додав генерал.

Раніше голова ГУР Кирило Буданов прокоментував контрнаступ ЗСУ та пояснив, чи відбудеться він навесні, як він раніше прогнозував.

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