ЗСУ просунулись у Бахмуті на 2 км, ворог бреше про нестачу в них зброї, – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала ситуацію на Бахмутському напрямку. За її словами, успіхи українських захисників беззаперечні.

Маляр нагадала, що російські ЗМІ та телеграм-канали час від часу публікують різну інформацію щодо ситуації у місті-фортеці Бахмут. І аналіз цих повідомлень показує, що "для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне".

За словами заступниці міністра, росіяни час від часу заявляють про власні успіхи на цьому напрямку фронту, а іноді й відверто бреше про наше військове командування.

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"Разом з тим ворог дає неправдиву інформацію про нестачу зброї, чим, ймовірно, має на меті виправдати реальну ситуацію", – додала вона.

Маляр натомість назвала "реальну ситуацію" за тиждень:

Ворогу не вдалось реалізувати свої плани;

Ворог зазнав великих втрат живої сили;

Наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км;

Жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.

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Тим часом в Інституті вивчення війни заявили, що українські сили, ймовірно, прорвали деякі російські лінії під час локалізованих контратак поблизу Бахмута. В ISW нагадали, що командувач Східної групи військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив: російські війська відступили до двох кілометрів за російськими рубежами на невизначених ділянках Бахмутського фронту. Ця заява Сирського викликала відповідь власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, що українські війська почали контрнаступ і відбили три кілометри території в Бахмуті та навколо нього.

"Розподіл сил оборони в поєднанні зі змінами в геометрії бойового простору також свідчить про те, що небезпека російського оточення значних українських сил у Бахмуті, можливо, минула. Сили "Вагнера", ймовірно, продовжуватимуть проводити фронтові наступи на Бахмут, що дозволить українським силам проводити організований відхід із загрозливих районів у більш дрібному частковому охопленні, а не стикатися з великим оточенням", – кажуть в Інституті.

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині майже рік тривають запеклі бої, однак російським інтервентам не вдається встановити контроль над містом, попри те, що туди закидають величезну кількість "вагнерівців". За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

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