ЗСУ провели наступальну операцію та протягом доби просунулись на трьох напрямках: Маляр

Контрнаступ ЗСУ на Бухамутському, Торецькому та Бердянському напрямах станом на 13 червня

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у себе в Telegram-каналі, що під час активних бойових дій протягом останньої доби.

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Наші війська здійснили значний прогрес у наступі:

Бахмутський напрямок: Наші війська продовжили просуватися в районі Берхівського водосховища, зайнявши позицію, що віддалена на 250 метрів від попереднього фронту; Торецький напрямок: На цьому напрямку було зроблено прогрес у просуванні на 200 метрів; Бердянський напрямок: Наші війська зуміли здобути контроль над територією площею до 3 квадратних кілометрів. Вони просунулися від 0,5 до 1 кілометра вглиб території ворога.

Противник активно протистоїть нашому наступу, використовуючи штурмову та армійську авіацію, а також наносячи інтенсивний артилерійський обстріл. Наші війська також стикаються з великою кількістю мінних полів та протитанкових рвів, розміщених противником. Бійці зіштовхуються з постійними контратаками ворожих підрозділів, які використовують бронетехніку, протитанкові ракети та дрони-камікадзе.

Наразі активні бої тривають у наступних районах:

Мала Токмачка, Новоданилівка та навколишній район Макарівки на Оріховському напрямку. Мар'їнка. Ягідне на Бахмутському напрямку. Веселе на Лиманському напрямку.

Раніше Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

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