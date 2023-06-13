ЗСУ провели наступальну операцію та протягом доби просунулись на трьох напрямках: Маляр
Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у себе в Telegram-каналі, що під час активних бойових дій протягом останньої доби.
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Наші війська здійснили значний прогрес у наступі:
- Бахмутський напрямок: Наші війська продовжили просуватися в районі Берхівського водосховища, зайнявши позицію, що віддалена на 250 метрів від попереднього фронту;
- Торецький напрямок: На цьому напрямку було зроблено прогрес у просуванні на 200 метрів;
- Бердянський напрямок: Наші війська зуміли здобути контроль над територією площею до 3 квадратних кілометрів. Вони просунулися від 0,5 до 1 кілометра вглиб території ворога.
Противник активно протистоїть нашому наступу, використовуючи штурмову та армійську авіацію, а також наносячи інтенсивний артилерійський обстріл. Наші війська також стикаються з великою кількістю мінних полів та протитанкових рвів, розміщених противником. Бійці зіштовхуються з постійними контратаками ворожих підрозділів, які використовують бронетехніку, протитанкові ракети та дрони-камікадзе.
Наразі активні бої тривають у наступних районах:
- Мала Токмачка, Новоданилівка та навколишній район Макарівки на Оріховському напрямку.
- Мар'їнка.
- Ягідне на Бахмутському напрямку.
- Веселе на Лиманському напрямку.
Раніше Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.
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