ЗСУ точковими ударами знищили ворожі танки поблизу Кремінної (відео)

Українські військові знищують окупантів та російську техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 66-ї окремої механізованої бригади ліквідували танки загарбників у районі Кремінної на Луганщині.

Захисники України завдали точкових ударів за місцем розташування техніки росіян. Про це повідомили на каналі Луганської обласної військової адміністрації у Telegram.

"Поблизу Кремінної ворожі танки знищені військовослужбовцями ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Передова група СБУ на Кремінському напрямку розвідала, де окупанти ховають важку техніку", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що координати розташування танків росіян вдалося отримати за допомогою безпілотників. За цими даними артилеристи 66-ї бригади завдали точних ударів.

На відео можна побачити кадри знищення ворожої техніки.

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині тривають запеклі бої. За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

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