русский
Війна в Україні

ЗСУ звільнили Рівнопіль на Донеччині

Ціхоцька Марія

ЗСУ звільнили Рівнопіль на Донеччині

Сили оборони повернули Рівнопіль під свій контроль. Від початку наступу українська армія звільнила на півдні 130 кв.км територій, а за тиждень - 17 кв.км.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"За тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв.км", - сказала Маляр.

Читайте також: Маляр прокоментувала втрати ворога на фронті за минулий тиждень: "У вісім разів більше, ніж у нас"

Бахмутський напрямок

Міноборони повідомляє про значний успіх на Бахмутському напрямку. У кінці тижня ЗСУ вдалося просунулись від 1 до 2 км.

"Наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км", – заявила Маляр та додала, що війська закріплюються на досягнутих рубежах.

 

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ вже почався на певних ділянках.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Війна в Україні