ЗСУ витіснили окупантів з мікрорайону Канал: що відбувається у Часовому Яру

Збройним силам України вдалося витіснити російських окупантів із мікрорайону Канал у Часовому Яру Донецької області. Проте противник не припиняє штурми.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". За його словами, Збройних сил Російської Федерації наразі в мікрорайоні Канал немає.

Він наголосив, що на Краматорському напрямку російські військові не відмовилися від спроб прорватися до Часового Яру, штурмові дії тривають.

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"Українські захисники надійно тримають оборону на цій ділянці й дають гідну відсіч російському агресору", – сказав Назар Волошин.

ЗСУ витіснили окупантів з мікрорайону Канал: що відбувається у Часовому Яру ЗСУ витіснили окупантів з мікрорайону Канал: що відбувається у Часовому Яру

Він додав, що противник інтенсивно обстрілює Часів Яр та завдає по місту ударів з важких вогнеметних систем "Солнцепек".

Нагадаємо, на росії було знищено склад "шахедів" та ліквідовано інструкторів з використання БПЛА.

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