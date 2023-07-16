Вдруге за ранок лунають вибухи: У Севастополі заявили про атаку БПЛА (відео)

16 липня у місті Севастополь, яке захоплене росіянами, прогриміли вибухи вночі. Окупанти твердять, що це спрацювала протиповітряна оборона міста.

Інформацію про це повідомили колаборант і представник окупаційної влади у Запорізькій області Володимир Рогов у своєму каналі в Telegram, а також російський Telegram-канал "Shot" та так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у своєму каналі в Telegram. Цю новину розповсюдили також місцеві телеграм-канали близько 7:30 ранку.

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Володимир Рогов прямо заявив: "У Севастополі гучно! З Севастополя повідомляють про роботу протиповітряної оборони Збройних Сил рф. Не менше двох разів".

Також Telegram-канал "Shot" повідомив про гучні вибухи у місті. "Жителі Севастополя повідомляють про гучні вибухи над містом. За попередньою інформацією, спрацювала система протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні каналу.

За даними цього каналу, щонайменше два сильних вибухи були чутні в районі Севастопольської бухти.

Пізніше інформацію про вибухи у Севастополі підтвердила окупаційна "влада" міста.

"Сили протиповітряної оборони і флот відбивають атаку ворожих безпілотних літальних апаратів на Севастополь над морем у районі міста Херсонес, у районі Севастопольської бухти і Балаклави", – повідомив Михайло Развожаєв.

Раніше Залужний розповів про випадок, коли йому довелося розповідати матері загиблого пілота, що її син загинув під час виконання військового завдання. Головнокомандувач сказав, що у таких випадках йому важко стримати сльози.

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