Ви будете вражені їх фіналом: 3 фільми з неочікуваною кінцівкою

Кінострічки не обов'язково повинні мати щасливий фінал. Неочікувані розв'язки здатні викликати значно глибші емоції, ніж банальне "вони жили довго і щасливо". Такі фільми також стимулюють уяву, спонукають до роздумів і гарантують захопливе проведення часу.

Портал РБК-Україна (проект Styler) підготував добірку з 5 кінокартин з непередбачуваним завершенням, які варто переглянути принаймні один раз.

"Потаємне вікно"

Цей напружений і захоплюючий трилер розповідає історію літератора. Головний герой переживає болісне розставання, коли на порозі його будинку з'являється загадкова особа. Письменнику доведеться розплутати складний клубок загадок, що призведе до абсолютно несподіваного фіналу.

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"Я думаю покінчити з цим"

Сюжет цієї стрічки обертається навколо дівчини, яка має намір розірвати стосунки зі своїм партнером, але той везе її знайомитися з батьками. Ситуація набуває дивного розвитку, а події стають все більш незвичайними, тримаючи глядача в напрузі до самого кінця.

"Острів проклятих"

Ця кінокартина точно залишить незабутнє враження. Спочатку ви побачите впевненого в собі чоловіка, який прагне розкрити злочин. Однак подальші події кардинально змінять ваше сприйняття. Недарма цю роботу вважають однією з найкращих у кар'єрі Леонардо Ді Капріо, який зіграв головну роль.

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