Ви цього не знали: чому губки для миття посуду мають різний колір

У кожній губці ми розрізняємо дві складові частини: поролон і приклеєну до нього жорстку смужку, відому як скотч-брайтон або абразивна частина. При виборі губки, важливо звертати увагу не на кольоровий поролон, а на колір абразивної частини, яка вказує на її жорсткість і призначення.

Жовта губка із скотч-брайтоном використовується для делікатного догляду. Вона ідеально підходить для миття скляного посуду, кришталю та порцеляни, оскільки не містить абразивних частинок і не пошкоджує їх. Цей вибір рекомендується для очищення делікатних матеріалів.

Зелена абразивна частина губки свідчить про її високу жорсткість. За допомогою такої губки легко видаляють залишки пригорілої їжі і жиру. Проте, слід бути обережними, оскільки використання зеленої губки на ніжних поверхнях може призвести до пошкоджень.

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Крім того, існують інші кольори абразивних частин губок:

Чорний колір вказує на найвищий рівень абразивних речовин і призначений для видалення накипу та складних плям, але не підходить для делікатних поверхонь.

Синій колір має меншу жорсткість, і ця губка підходить для миття скла із залишками їжі, але може не впоратися зі сильними плямами.

Червоний або оранжевий колір вказує на середню жорсткість і підходить для видалення засохлих залишків їжі на емалевих та тефлонових поверхнях.

Важливо пам'ятати, що відтінки можуть відрізнятися в залежності від виробника, тому для уникнення плутанини краще використовувати губки від одного виробника. Також слід враховувати тип посуду та його матеріали при виборі губок для оптимального догляду за кухонним обладнанням.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати засіб для миття посуду.

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