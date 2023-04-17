Ви про це і не здогадувались: Навіщо наносити зубну пасту на нігті

Здорові нігті та охайні руки – це важлива ознака доглянутої особи. Але іноді нігті можуть втратити свій зовнішній вигляд через різні причини. Хоча важкі випадки вимагають медичної допомоги, але для покращення стану нігтів можуть допомогти звичайні зубна паста та лимон.

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Так, зубна паста має сильний відбілюючий ефект, який може бути корисним для нігтів. Також свіжий лимон може допомогти видалити жовтизну з нігтів, яка може з'явитися після роботи на городі або після приготування деяких страв.

Для цього достатньо почистити лимон і потерти внутрішньою частиною шкірки нігті. Потім руки потрібно помити теплою водою. Зубна паста також може бути відмінним засобом для цієї процедури, більше того, вона економічна за використанням.

Просто нанесіть зубну пасту на нігті та залиште на 5 хвилин. Потім руки слід помити та змастити кремом, щоб завершити процедуру.

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