Ви станете його фанатом: новий детективний серіал від Netflix, який підкорив глядачів

"Чудова пара" – це американський міні-серіал, який поєднує в собі елементи детективу, драми та кримінального жанру. Редакція Кіно 24 пропонує звернути увагу на нову міні-серію від Netflix. Ця стрічка складається лише з 6 серій, що дозволяє легко переглянути її за вихідні або навіть протягом одного дня.

Сюжет розгортається на мальовничому острові Нантакет, де у розпалі весільний сезон. У центрі уваги – Амелія Сакс, яка готується до найважливішої події свого життя – весілля з представником заможної родини. Це весілля обіцяє стати грандіозною подією, адже мати нареченого не шкодує коштів на святкування.

Однак атмосфера радісного очікування раптово змінюється, коли за кілька годин до церемонії в гавані Нантакету виявляють тіло. Ця подія кидає тінь на урочистості, перетворюючи гостей на потенційних підозрюваних. Шеф поліції, розпочавши розслідування, швидко усвідомлює: кожне весілля приховує напругу, а кожна пара має свої секрети.

У серіалі знялися такі відомі актори як Ніколь Кідман, Лієв Шрайбер, Ів Г'юсон, Дакота Феннінг, Біллі Гаул та інші.

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Короткий огляд епізодів:

"Передвесільне щастя": Гості прибувають на репетицію, але святкову атмосферу порушує моторошна знахідка. "Неймовірне припущення": Ґрір, мати нареченого, намагається взяти ситуацію під контроль, в той час як один з гостей планує втечу. "Бездоганна родина": Ґрір дає інтерв'ю, вдаючи, що все гаразд. На сімейній вечері Амелія піднімає непросту тему. "Загроза небезпеки": Питання детектива викликають підозри в Амелії. Ґрір отримує таємничий дзвінок, напруга зростає. "Вічна відданість": За батьком нареченого ведеться спостереження, Амелія починає власне розслідування. "Шлях до одужання": Криза в родині Вінбурі загострюється. Таємниці розкриваються, правда про події виходить на поверхню.

Нагадаємо, ми вже пропонували 3 детективних серіали на реальних подіях.

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