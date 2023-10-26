Ви завжди робили це неправильно: фахівці відповіли, як правильно мити руки, щоб знизити ризик захворювань та не зашкодити шкірі

З дитинства всіх навчають, що важливо мити руки. Проте, у дорослому житті люди поділилися на тих, хто миє руки лише тоді, коли вони здаються брудними зовні, і інших, які дотримуються гігієнічних правил занадто часто.

То коли ж насправді потрібно мити руки? Фахівці стверджують, що руки варто мити:

коли вони видимо забруднені;

після контакту з тваринами;

після відвідування туалету;

перед їдою;

після повернення з вулиці.

Тому частота миття рук є індивідуальною для кожної людини.

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Під час пандемії коронавірусу на ринку з'явилося багато різних марок антибактеріального мила. Але слід пам'ятати, що таке мило знищує не лише шкідливі бактерії, але і корисну мікрофлору на шкірі. Це може позначитися на імунітеті організму, зробивши його менш стійким до вірусів і бактерій, і призводячи до сухості шкіри. Отже, важливо вибирати мило, яке підходить для вас і вашої родини та забезпечує комфортну гігієну без сухості рук.

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