Віднімають роки: стилісти назвали п'ять зачісок, які ідеально підходять для жінок за 40

Найкращі зачіски для жінок за 40 років – це ті, які підкреслюють їхні природні риси та роблять обличчя молодшим. Стилісти радять жінкам 40+ обирати зачіски, які додають об'єму.

Зазначається, що з віком волосся може стати тоншим і втратити обсяг. Зачіски, які додають обсягу, можуть допомогти візуально збільшити густоту волосся.

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Також варто обрати зачіску, яка підкреслює "вигідні" риси обличчя. Якщо у вас кругле обличчя, вибирайте зачіски з об'ємом на маківці або потилиці. Якщо у вас овальне обличчя, вам підійде будь-яка зачіска. Якщо у вас квадратне обличчя, вибирайте зачіски з косими пасмами, які пом'якшують різкі лінії.

Обирати потрібно і зачіски, які легко укладати.

Ось кілька конкретних прикладів зачісок, які добре підходять для жінок за 40 років:

Каре – це класика, яка ніколи не виходить з моди. Каре можна носити з прямими пасмами або з хвилями, з рівним або рваним зрізом.

Моб – ще одна універсальна зачіска, яка підходить для жінок з будь-яким типом волосся. Довгий боб можна носити з прямим, хвилястим або кучерявим волоссям.

Каскад – це зачіска з різкими переходами між довжинами волосся. Каскад може додати обсягу тонкому волоссю.

Біксі – для любительок носити коротку довжину і не витрачати багато часу на укладання волосся. Вона має довжину боба та форму піксі.

Асиметричні зачіски – це хороший спосіб привернути увагу до ваших рис обличчя.

Зачіски з чубчиком – чубчик може приховати вікові зміни на обличчі.

"Булочка" – це затягнуте на потилиці волосся та скручене у тугий пучок. Така зачіска потенційно може допомогти приховати випадання волосся, оскільки завитки можуть створювати об’єм і текстуру. А ще така зачіска надає його власниці елегантності та стриманості.

Звичайно, найкращий спосіб знайти ідеальну зачіску – це проконсультуватися з досвідченим перукарем. Перукар зможе допомогти вам вибрати зачіску, яка підходить саме вам.

Раніше перукарі дали рекомендації, яку зачіску обрати тим, у кого рідке волосся та тим, хто не любить гратися з укладанням.

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