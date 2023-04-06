'Виліз на дах та почав закидувати ворога гранатами': прикордонники відбили штурм у Бахмуті (відео)

Українські прикордонники опинилися в оточенні "вагнерівців" у Бахмуті. Захисникам України вдалося тримати оборону та вийти з бою.

Окрім цього прикордонники знищили групу ворогів. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"Заступили на позицію ми 1 квітня. заступали ми вчотирьох. День проходив, в принципі, як завжди. Постійні мінометні обстріли", – розповів прикордонник "Архітектор".

Зазначається, що у Бахмуті щільна забудова та мала відстань між будинками. Це дозволило "вагнерівцям" вночі зайняти сусідні будинки та оточити прикордонників.

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"А зранку почався бій. Він був дуже важкий. І я прийняв рішення вилізти на дах, щоб кинути декілька гранат в їхню сторону", – вказав він.

Один з окупантів зумів залізти до будинку, але його ліквідували. "Вагнерівець" встиг кинути декілька гранат, через що будівля загорілася.

"Вночі окупанти зайняли сусідні будинки. Вже вранці почався бій. Аби відбити атаку, "Архітектор" виліз на дах та почав закидувати ворога гранатами. Бійцям вдалося вийти з оточеної будівлі, ще й знищити окупантів", – додали у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, раніше українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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