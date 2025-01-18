Виплати для людей з інвалідністю III групи: ключові фактори, які впливають на розмір допомоги
Сума виплат для осіб з III групою інвалідності також залежить від того, чи працює людина. Ті, хто має роботу, отримують менше, а ті, хто не працює – більше.
Виплати для осіб з III групою інвалідності можуть становити від 60% до 70% від прожиткового мінімуму, але точна сума залежить від того, яка саме інвалідність була у людини. Про це повідомляє ПФУ.
Якщо інвалідність була отримана в дитинстві, сума виплати становить 60% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Якщо інвалідність настала до 18 років, виплата буде на рівні 70% від прожиткового мінімуму.
Мінімальні виплати для осіб з інвалідністю III групи складають 2530 гривень для тих, хто не працює, та 2093 гривні для працюючих осіб. Крім того, пенсія для осіб з інвалідністю III групи дорівнює 50% від пенсії за віком.
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Пільги для осіб з інвалідністю
Права при працевлаштуванні:
- Особи з інвалідністю III групи не зобов'язані проходити випробувальний строк при працевлаштуванні.
- Вони мають право на відпустку без збереження заробітної плати до 30 днів на рік.
- Додатково їм надається відпустка зі збереженням заробітної плати на 14 днів на рік.
- Також передбачено 2 дні додаткової відпустки до стандартної щорічної.
Пільги на медичні послуги:
- Особам з інвалідністю III групи надаються пільги на медичні вироби, зокрема зубні протези.
- Вони також можуть отримати засоби для реабілітації.
- За наявності відповідного медичного висновку можна отримати крісло з електроприводом на пільгових умовах.
Освіта для осіб з III групою інвалідності:
- Студенти з інвалідністю III групи, які отримують стипендію, продовжують отримувати її в повному обсязі.
- Абітурієнти з високими балами можуть бути зараховані без конкурсу.
- Діти з інвалідністю III групи, що мають особливі таланти, можуть безкоштовно навчатися у творчих навчальних закладах.
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