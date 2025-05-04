Виплати до Дня Незалежності: хто з пенсіонерів отримає додаткові гроші

До Дня Незалежності уряд вирішив надати одноразову матеріальну допомогу значній кількості українців. Серед тих, хто отримає виплати, – ветерани, жертви нацистських репресій та родини загиблих військових.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Одноразову допомогу планують виплатити до 24 серпня 2025 року. Її розмір залежатиме від соціального статусу отримувача. Зокрема:

3 100 грн – для осіб з інвалідністю I групи;

2 900 грн – для людей з інвалідністю II групи;

2 700 грн – для інвалідів III групи, а також колишніх неповнолітніх в’язнів нацистських концтаборів з інвалідністю.

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Крім того, фінансову підтримку до Дня Незалежності отримають:

Громадяни з особливими заслугами перед Україною – 3 100 грн;

Родини загиблих військових, зокрема вдови чи вдівці – 650 грн;

Учасники бойових дій і поранені під час подій Революції Гідності – 1 000 грн;

Ветерани війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи та діти партизанів – по 450 грн.

Як і де отримати виплати

Пенсіонерам кошти надійдуть автоматично разом із серпневою пенсією. Для тих, хто нині працює або служить, виплати проводитимуться через місце роботи або служби – після подання заяви.

Громадянам без статусу пенсіонера та без офіційного працевлаштування необхідно подати заяву у довільній формі до Пенсійного фонду. Сума буде переказана на зазначений банківський рахунок.

Раніше ми розповідали, хто може отримати соціальні виплати у 2025 році та чи буде збільшена допомога при народженні дитини.

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