Виплати по 6600 грн від Норвегії для українців: як подати заявку

Норвезька рада у справах біженців в Україні відновила другий етап грошової допомоги українським переселенцям та тим громадянам, які постраждали від війни. Буде доступно отримання 6600 грн.

На сторінці NRC у Фейсбуці зазначається, що другий етап реєстрації на грошову допомогу розпочато. Вона триватиме до 20 березня цього року.

"Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC) відкриває реєстрацію на отримання багатоцільової грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають в районах, постраждалих внаслідок бойових дій та потребують термінової фінансової підтримки для забезпечення основних потреб", – зазначається у повідомленні.

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В організації повідомили, що українці можуть отримати 6660 грн – по 2220 грн на три місяці на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб.

"Виплата здійснюється на український банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для людей, у яких немає банківського рахунку", – кажуть у NRC.

Щоб залишити заявку на допомогу, необхідно завантажити один із месенджерів WhatsApp або Viber на свій смартфон. Для реєстрації через WhatsApp треба додати до контактів номер 0 800 609 844 та відправити на нього повідомлення з текстом "Привіт".

Для реєстрації через Viber, треба відскакувати QR-код, який розміщений на картинці.

Після цього у своєму діалоговому вікні ви отримаєте повідомлення з інструкціями, яких необхідно дотримуватися для успішної реєстрації.

Зазначається, що через велике навантаження на систему можуть виникнуть технічні збої, у такому випадку доведеться зачекати та спробувати зареєструватися пізніше.

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